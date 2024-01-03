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Колишній керівник вʼязниці «Ізоляція» засуджений до 15 років за ґратами

Денис Куликовський на лаві підсудних, листопад 2022 року
Денис Куликовський на лаві підсудних, листопад 2022 року

Шевченківський районний суд Києва засудив до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна колишнього керівника вʼязниці «Ізоляція» в Донецьку Дениса Куликовського («Палича»). Про це «Суспільне» повідомило 3 січня із зали суду.

Початок виконання вироку рахуватиметься з 9 листопада 2021 року, коли його взяли під варту.

Служба безпеки України 9 листопада 2021 року підтвердила затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Раніше того ж дня письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв повідомив, що в Києві затримали підозрюваного у причетності до воєнних злочинів у «Ізоляції» Дениса Куликовського, відомого як «Палич». Суд взяв його під варту 10 листопада.

Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там. В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці.

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