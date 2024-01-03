Колишній керівник вʼязниці «Ізоляція» засуджений до 15 років за ґратами

Шевченківський районний суд Києва засудив до 15 років увʼязнення з конфіскацією майна колишнього керівника вʼязниці «Ізоляція» в Донецьку Дениса Куликовського («Палича»). Про це «Суспільне» повідомило 3 січня із зали суду.

Початок виконання вироку рахуватиметься з 9 листопада 2021 року, коли його взяли під варту.

Служба безпеки України 9 листопада 2021 року підтвердила затримання бойовика незаконного збройного угруповання «ДНР», який очолював незаконну в’язницю «Ізоляція» в окупованому Донецьку.

Раніше того ж дня письменник, журналіст і колишній бранець угруповання «ДНР» Станіслав Асєєв повідомив, що в Києві затримали підозрюваного у причетності до воєнних злочинів у «Ізоляції» Дениса Куликовського, відомого як «Палич». Суд взяв його під варту 10 листопада.

Приміщення колишнього заводу «Ізоляція» захопили контрольовані Росією угруповання у 2014 році. Пізніше зі слів полонених і заручників, котрі поверталися за обмінами, стало відомо, що в «Ізоляції» діє в’язниця. Існують десятки свідчень про катування там. В Україні Офіс генпрокурора веде кримінальні справи щодо подій у цьому місці.