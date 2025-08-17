Генштаб ЗСУ: від початку доби відбулось 65 бойових зіткнень

Від початку доби 17 серпня між Силами оборони України і російськими військовими відбулось 65 бойових зіткнень, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби відбулися три бойові зіткнення. Російська армія на цих ділянках фронту вдарила по українських позиціях і населених пунктах 12 керованими авіабомбами, здійснили також 126 обстрілів, сім з яких - із реактивних систем залпового вогню», – зазначили у командуванні.

Водночас на Куп’янському напрямку сили РФ намагалися прорвати оборону в районі Западного, Степової Новоселівки та в бік Куп’янська. Чотири із семи їхніх атак ЗСУ вже відбили, бої тривають.

«На Краматорському напрямку армія РФ двічі намагалася прорвати оборону в бік Олександро-Шультиного. На Торецькому напрямку російські війська провели чотири штурмові дії в районі Щербинівки та в бік Плещіївки. Два боєзіткнення досі тривають», – йдеться у зведенні Генштабу.

Водночас на Покровському напрямку сили РФ здійснили 27 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах Полтавки, Нового Шахового, Заповідного, Новоекономічного, Новоукраїнки, Лисівки, Звірового та Дачного, у бік Володимирівки, Родинського, Покровська, Новопавлівки й Молодецького.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».

14 серпня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ кажуть про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Раніше цього тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.



