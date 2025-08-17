Генштаб заявив про звільнення шести сіл, стабзаходи поблизу Добропілля і зачищення Покровська

Генеральний штаб Збройних сил України заявив 17 серпня про успіхи українських підрозділів на кількох напрямках у Донецькій області.

«Із 4 по 16 серпня, в результаті спільних дій частин і підрозділів Збройних сил України та Національної гвардії України, які входять до складу 1-го корпусу НГУ «Азов», у Донецькій області зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь», – інформує Генштаб.

За цими даними, в результаті дій «азовців» безповоротні втрати сил РФ становлять 910 осіб, санітарні – 335, у полон потрапили 37 російських військових, також армія РФ втратила значну кількість техніки та озброєння.

«Проведення стабілізаційних дій на напрямку міста Добропілля, що на Донеччині, продовжується. Окупанти продовжують здаватися. Підрозділи 19-го армійського корпусу, які діють на Донеччині, тільки минулої доби взяли в полон шість російських військовослужбовців. Також цього тижня силами 7-го корпусу Десантно-штурмових військ і суміжних підрозділів зачищено від ворожих груп та одиночних окупантів місто Покровськ», – інформують у Генштабі.

Також, як ідеться в повідомленні, минулої доби в результаті активних дій на Північно-Слобожанському напрямку українські підрозділи просунулися вперед у кількох локаціях, «зокрема в районі Яблунівки Сумської області просування склало до 1000 метрів».

16 серпня після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського президент України Володимир Зеленський заявив, що другу добу поспіль українські військові мають успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська.

Читайте також: Війська РФ окупували Попів Яр та Івано-Дарʼївку на Донеччині – ОСУВ «Дніпро»

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».14 серпня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ кажуть про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Раніше цього тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.