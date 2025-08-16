Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

ЗСУ другу добу поспіль мають успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – Зеленський

Зеленський заявив про успіхи українських військових на складних ділянках фронту в Донецькій області, зазначивши знищення сил РФ та поповнення обмінного фонду
Зеленський заявив про успіхи українських військових на складних ділянках фронту в Донецькій області, зазначивши знищення сил РФ та поповнення обмінного фонду

Після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського президент України Володимир Зеленський заявив, що другу добу поспіль українські військові мають успіхи на деяких надзвичайно складних ділянках на Донеччині – на напрямку Добропілля та Покровська.

«Триває знищення окупантів, які намагалися просочуватись вглибину наших позицій. Є важливе поповнення обмінного фонду для України російськими військовими. Головком доповів також про дії наших підрозділів на Сумщині, Харківщині, Запоріжжі. Вдячний усім воїнам за стійкість», – написав він у телеграмі.

За його словами, військові передбачають, що сили РФ найближчими днями може спробувати посилити тиск і удари проти українських позицій.

«Засновуючись на політико-дипломатичній ситуації навколо України та знаючи підлість Росії, передбачаємо, що російська армія найближчими днями може спробувати посилити тиск й удари проти українських позицій з метою створення більш вигідних політичних обставин для розмов із глобальними субʼєктами. Фіксуємо пересування та приготування російських військ. Звісно, будемо протидіяти – якщо треба, то й асиметрично», – додав президент.

Читайте також: Війська РФ окупували Попів Яр та Івано-Дарʼївку на Донеччині – ОСУВ «Дніпро»

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».14 серпня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ кажуть про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Раніше цього тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG