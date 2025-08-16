Війська РФ окупували Попів Яр та Івано-Дарʼївку на Донеччині – ОСУВ «Дніпро»

Російські війська окупували село Попів Яр на Добропільському напрямку та Івано-Дарʼївку на Сіверському напрямку, повідомляє оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро».

«Противник витіснив наші підрозділи та окупував Попів Яр. Намагається розширити зону контролю біля Нового Шахового, активізував наступ в бік Іванівки. Тривають заходи з ліквідації ворожих сил», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому в телеграмі.



Також на Добропільському напрямку армія РФ безуспішно атакувала підрозділи українських військ біля населених пунктів Затишок, Русин Яр, Полтавка та Володимирівка, зазначають в ОСУВ «Дніпро».

Аналітичний проєкт DeepState про окупацію села Попів Яр писав 5 серпня

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».

14 серпня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ кажуть про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Раніше цього тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

Президент України Володимир Зеленський 12 серпня заявив, що ціллю просування російських сил поблизу Добропілля на Донеччині є «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.



