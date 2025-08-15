Доступність посилання

Генштаб: українські військові зачистили шість сіл на Покровському напрямку

Згорілий автомобіль і антидронні сітки, встановлені над дорогою поблизу Добропілля, Донецька область, 10 серпня 2025 року
Генштаб ЗСУ повідомляє, що на Покровському напрямку українські сили, зокрема 1-й корпус Національної гвардії України «Азов» разом із суміжними й підпорядкованими підрозділами, за останні три доби зупинили просування російських сил і зачистили шість сіл.

«У результаті пошуково-ударних дій зачищено наступні населені пункти: Грузьке, Рубіжне, Нововодяне, Петрівка, Веселе, Золотий Колодязь», – йдеться в повідомленні.

За даними командування, російська армія внаслідок цього втратила 271 військового загиблим, 101 пораненим і 13 полоненими.

«Проведення стабілізаційних дії на Добропільському напрямку продовжується», – йдеться в повідомленні.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».

«Ухвалено необхідні рішення для зміцнення цих та інших напрямків – на Донеччині, на Запоріжжі, тощо… Ворог кидає в бій нове «гарматне м’ясо» і зазнає значних втрат, щоб відрапортувати про це на тлі переговорів на Алясці», – додав він.

Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що російські сили активізувалися на Донеччині, щоб «сформувати певний інформаційний простір» до зустрічі між президентами США і Росії Дональдом Трампом і Володимиром Путіним 15 серпня.

Напередодні в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ заявили про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Раніше цього тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.

