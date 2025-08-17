На фронті відбулося майже півтори сотні боїв за добу – Генштаб ЗСУ

На фронті за добу 16 серпня відбулося 148 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 68 авіаційних ударів, скинувши 127 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4718 дронів-камікадзе та здійснили 5955 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 140 – із реактивних систем залпового вогню… За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника, чотири артилерійські засоби, чотири склади військового майна й боєприпасів та пункт управління ворога», – вказано в ранковому зведенні.

Понад половина боїв зафіксована на Покровському й суміжному з ним Новопавлівському напрямку.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія.

На Новопавлівському напрямку ворог 26 разів атакував наші позиції в районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Піддубне, Шевченко, Воскресенка, Темирівка, Маліївка та Ольгівське», – йдеться в повідомленні.

Також напруженою є ситуація на Лиманському напрямку, де сили РФ провели 32 атаки.

Бої тривали на Північно-Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

15 серпня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за підсумками засідання Ставки верховного головнокомандувача заявив, що українські сили на Покровському й Добропільському напрямках «збільшують тиск на окупантів, протидіють спробам противника просунутися вперед».

14 серпня в Генеральному штабі ЗСУ заявили про знешкодження прориву груп російських військових у бік міста Добропілля на Донеччині, що загрожувало суттєво погіршити оборону українських позицій як у районі Покровська, так і поблизу Костянтинівки. У ЗСУ кажуть про стабілізацію ситуації на Добропільському напрямку.

Раніше цього тижня просування військ РФ майже на десяток кілометрів у напрямку Добропілля 11 серпня позначив на своїй мапі аналітичний проєкт DeepState. Речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро» підполковник Віктор Трегубов наступного дня заявив, що на Добропільському і Покровського напрямках російські війська використовують тактику «просочення», це створює хибне враження просування. Але, за його словами, «просочення» не означає, що противник взяв цю територію під контроль.