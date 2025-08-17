Росія втратила за добу 900 військових і майже пів сотні артсистем – Генштаб ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія втратила близько 1 069950 своїх військових, зокрема 900 осіб – за останню добу, такі дані вранці 17 серпня наводить Генштаб ЗСУ.
Українське командування також оприлюднило дані про втрати Москвою техніки:
- танків – 11 116(+4 одиниці за минулу добу)
- бойових броньованих машин – 23 143(+8)
- артилерійських систем – 31 589 (+49)
- РСЗВ – 1468 (+1)
- засобів ППО – 1208 (+1)
- літаків – 422
- гелікоптерів – 340
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51 528 (+186)
- крилатих ракет – 3558
- кораблів/катерів – 28
- підводних човнів – 1
- автомобільної техніки та автоцистерн – 58821 (+88)
- спеціальної техніки – 3942
Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.
Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.
1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.
Російська служба «Бі-Бі-Сі», видання «Медіазона» і команда волонтерів, які ведуть підрахунок втрат російських військовослужбовців за відкритими джерелами, станом на 8 серпня встановили імена 122 883 військових РФ, що загинули на фронті з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ й органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.
