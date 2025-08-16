Внаслідок удару РФ по селу на Херсонщині постраждав чоловік – ОВА

Російські військові 16 серпня вдарили по Томиній Балці на Херсонщині, йдеться у повідомленні обласної військової адміністрації (ОВА).

«До лікарні доправили жителя Томиної Балки, котрий сьогодні ввечері потрапив під російський обстріл», – зазначили у відомстві.

За даними ОВА, у 57-річного чоловіка – вибухова та черепно-мозкова травми, контузія, а також уламкові поранення рук та спини.

«Наразі медики надають потерпілому всю необхідну допомогу», –інформує ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



