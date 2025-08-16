Сили РФ дронами вдарили по Костянтинівці, є пошкодження – влада

Сили РФ 16 серпня завдали ударів дронами по Костянтинівці, повідомив голова міської військової адміністрації Сергій Горбунов.

«Сьогодні (16 серпня – ред.) у першій половині дня російські війська здійснили кілька ударів по Костянтинівці. Для атак ворог застосував ударні безпілотники різних типів. Внаслідок ворожих обстрілів зафіксовано пошкодження господарчих споруд та фасаду багатоквартирного будинку. На щастя, жертв та постраждалих серед цивільного населення немає», – написав Горбунов.

За даними місцевого чиновника, армія РФ «вчергове продемонструвала цілеспрямоване знищення цивільної інфраструктури, що є ще одним свідченням воєнних злочинів проти мирного населення».

«Закликаємо мешканців громади зважати на реальну небезпеку і своєчасно евакуюватися до безпечніших регіонів України. Евакуація допоможе зберегти ваше життя та здоров’я», – наголосив начальник МВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.