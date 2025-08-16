Генштаб: від початку доби відбулось 68 бойових зіткнень

На фронті від початку доби 16 серпня відбулось 68 бойових зіткнень між Силами оборони і російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося дві атаки ворожих військ. Крім того, ворог завдав 5 авіаударів, скинувши 14 керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, з яких дев’ять – з реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи проводять активні дії, щодо зриву планів загарбника, мають певні успіхи в деяких локаціях», – повідомили у Генштабі.

За даними українського командування, на Куп’янському напрямку сили РФ намагалися прорвати українську оборону в районі населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. Шість з дев’яти атак відбили ЗСУ, бої продовжуються.

«На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, два боєзіткнення тривають. Один раз загарбники намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районі Григорівки», – наголосили у Генштабі.

За даними ЗСУ, на Покровському напрямку армія РФ здійснила 26 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія.

«На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Воскресенка, Маліївка та Ольгівське. Сили оборони вже відбили чотири ворожих штурми, ще чотири зіткнення тривають», – йдеться у повідомленні Генштабу.