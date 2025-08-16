Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Генштаб: від початку доби відбулось 68 бойових зіткнень

Українські військові на Донеччині, липень 2025 року
Українські військові на Донеччині, липень 2025 року

На фронті від початку доби 16 серпня відбулось 68 бойових зіткнень між Силами оборони і російськими військовими, йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося дві атаки ворожих військ. Крім того, ворог завдав 5 авіаударів, скинувши 14 керованих авіабомб, а також здійснив 134 обстріли позицій українських військ та населених пунктів, з яких дев’ять – з реактивних систем залпового вогню. Українські підрозділи проводять активні дії, щодо зриву планів загарбника, мають певні успіхи в деяких локаціях», – повідомили у Генштабі.

За даними українського командування, на Куп’янському напрямку сили РФ намагалися прорвати українську оборону в районі населених пунктів Кіндрашівка, Западне, Голубівка та Степова Новоселівка. Шість з дев’яти атак відбили ЗСУ, бої продовжуються.

«На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 14 атак на позиції українських підрозділів поблизу населених пунктів Карпівка, Зелена Долина, Колодязі та у бік Серебрянки та Григорівки, два боєзіткнення тривають. Один раз загарбники намагались йти вперед на Сіверському напрямку, агресор проявляв активність в районі Григорівки», – наголосили у Генштабі.

За даними ЗСУ, на Покровському напрямку армія РФ здійснила 26 спроб потіснити Сили оборони із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове, Муравка та Філія.

«На Новопавлівському напрямку ворог намагався прорвати оборону українських захисників у районах населених пунктів Новохацьке, Вільне Поле, Мирне, Воскресенка, Маліївка та Ольгівське. Сили оборони вже відбили чотири ворожих штурми, ще чотири зіткнення тривають», – йдеться у повідомленні Генштабу.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG