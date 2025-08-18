У Харкові число загиблих через російський удар зросло до 5, у місті оголосили жалобу

У Харкові до п’яти зросла кількість загиблих внаслідок ранкового російського удару, 20 людей – поранені, повідомив міський голова Ігор Терехов.

Серед загиблих – півторарічна дівчинка і 16-річний хлопець, наймолодшому постраждалому – шість років.

Як повідомив Терехов, сьогодні в Харкові – день жалоби.

Очільник ОВА Олег Синєгубов уточнив, що загалом внаслідок ранкового російського обстрілу Індустріального району постраждали шестеро дітей. Раніше він повідомляв, що п’ятеро людей вважаються зниклими.

В ОВА повідомили, що російські військові удосвіта завдали масованого удару по Харкову, зокрема поцілили чотирма БпЛА типу «Герань-2» у 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.