У Харкові кількість загиблих через російську атаку зросла до чотирьох

У Харкові до чотирьох зросло число загиблих внаслідок російського удару по Індустріальному району, повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Щойно під завалами будинку знайдено ще одне тіло людини, вбитої на світанку ворожим дроном. Таким чином загиблих вже четверо, серед них одна дитина», – написав Терехов у телеграмі.

Очільник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов уточнив, що 16-річний хлопець став четвертою жертвою ранкової атаки РФ на Харків. Також серед загиблих – 1,5-річна дівчинка.

Ще 18 людей, за його словами, – поранені, п’ятеро вважаються зниклими.

«Попередньо, люди можуть перебувати під завалами. Пошуково-рятувальна операція триває», – зазначив Синєгубов.

За словами голови ОВА, російські військові поцілили чотирма БпЛА типу «Герань-2» у 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок.

«Спалахнули пожежі в квартирах на першому, третьому та пʼятому поверхах. Зафіксовано руйнування перекриттів й обвали. Загалом пошкоджено шість житлових будинків та 15 автомобілів», – написав він у телеграмі.

Крім того, також в Індустріальному районі було зафіксовано влучання в землю двох БпЛА типу «Герань-2», додав Синєгубов.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що масованого удару безпілотниками по житловому кварталу Харкова російські сили завдали близько 05:00. «Внаслідок влучань у житлову п’ятиповерхівку сталися руйнації й пожежі на першому, третьому та п’ятому поверхах на загальній площі 900 м кв», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.