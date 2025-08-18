Влада повідомляє вже про сімох загиблих від удару РФ у Харкові

У Харкові, за останніми даними, кількість загиблих внаслідок російського удару зросла до семи.

«Кілька хвилин тому з-під завалів витягли тіло ще однієї жертви ранкового терористичного обстрілу Харкова. Загиблих тепер сім», – повідомив міський голова Ігор Терехов.

Серед загиблих – двоє дітей. Ще 20 людей, зокрема шестеро дітей, поранені. Розбір завалів продовжується. У місті оголосили жалобу.

В ОВА повідомили, що російські військові удосвіта завдали масованого удару по Харкову, зокрема поцілили чотирма БпЛА типу «Герань-2» у 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.