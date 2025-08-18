Синєгубов повідомив про зростання кількості поранених через російську атаку на Харків

Ще троє людей звернулися по медичну допомогу до російської атаки на Харків, повідомив голова області Олег Синєгубов 18 серпня.

«Постраждали жінки 60, 62 та 79 років – у них діагностовано гостру реакцію на стрес і гіпертонічний криз», – заявив очільник Харківщини.

Він додав, що лікарі надали їм допомогу на місці.

Відтак загальна кількість постраждалих сягнула 23 людей.

Наразі відомо також про сімох загиблих внаслідок удару Росії по Харкову на світанку 18 серпня.





В ОВА повідомили, що російські військові удосвіта завдали масованого удару по Харкову, зокрема поцілили чотирма БпЛА типу «Герань-2» у 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок в Індустріальному районі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



