У ДТЕК повідомили про атаку РФ на шахту – загинув працівник, є поранені

Сили РФ атакували шахту ДТЕК – загинув працівник, ще троє – поранені, повідомляє у телеграмі пресслужба компанії.

За повідомленням, через атаку пошкоджені споруди та обладнання підприємства, відбулось знеструмлення.

На момент обстрілу під землею перебували 146 гірників, триває їх підйом на поверхню, додають у ДТЕК.

У компанії не уточнюють, де це сталося. Однак раніше голова Конфедерації вільних профспілок України Михайло Волинець повідомляв, що через російський обстріл 148 шахтарів заблоковані в шахтах Добропільської громади на Донеччині.

Про такі випадки повідомляється не вперше. Російські атаки час від часу призводять до знеструмлення шахти в Донецькій чи Дніпропетровські областях.



