До Молдови під час нічної атаки РФ на Україну влетіли шість дронів – влада

У Молдові Генеральний інспекторат поліції (IGP) опублікував зранку 25 листопада зображення дрона, який упав на будинок охоронця саду в населеному пункті Кухурештій-де-Жос Флорештського району. Безпілотник позначений літерою Z, яку російські солдати зазвичай використовують для позначення своїх боєприпасів або військової техніки, пише молдовська служба Радіо Свобода.

Незрозуміло, чи був на безпілотнику вибуховий заряд, але в поліції повідомили, що на місці події працює команда відділу вибухівки та техніки. Людей із району падіння евакуювали, а периметр оточують поліцейські з Флорешти.

Міністерство оборони повідомило, що в цілому шість безпілотників пролетіли над національним повітряним простором уранці 25 листопада у південних та північних регіонах Молдови.

Міністерство закордонних справ Молдови засудило «серйозне порушення повітряного простору», назвавши це «інцидентом, що становить серйозну загрозу безпеці громадян». За повідомленням російської агенції ТАСС, посла Росії викликали до МЗС Молдови після порушення кордону «невідомими БпЛА».

Російські військові під час масованого удару по Україні в ніч проти 25 листопада застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, й понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські «Шахеди», повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, українські військові зафіксували, що чотири з цих дронів вилетіли до Молдови та Румунії, «є точний час прольотів».