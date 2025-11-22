ЗСУ вперше збили дроном «deep strike» російський гелікоптер – ССО

Під час дронової атаки на Росію, українські військові вперше збили дроном для «deep strike» російський гелікоптер, йдеться у повідомленні пресслужби Сил спеціальних операцій.

Військові кажуть, що російський Мі-8 був збитий біля Кутейникового Ростовської області РФ.

В ССО зазначили, що «таким чином змінюють правила гри: відтепер українські дрони полюють на російські вертольоти, які окупанти підіймають для спроб перехопити безпілотники».

«Уперше російський гелікоптер Мі-8 був збитий у повітрі «deep strike» дроном ССО Кожна місія потребує креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів», – кажуть у ССО.

Військові також уточнили, що місія «залишила для ворога дуже багато запитань, відповіді на які знають тільки члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть».

Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити ці дані. У Міноборони РФ наразі цю інформацію ССО публічно не коментували.

Раніше, Служба безпеки України заявляла, що в ніч з 27 на 28 червня дрони української спецслужби атакували військовий аеродром «Кіровське» в окупованому Криму.

«Було завдане вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента, засобах протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога. Наявні дані свідчать про знищення багатоцільових та ударних гелікоптерів Мі-8, Мі-26 та Мі-28, а також самохідного зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1». «Протягом ночі на ворожому аеродромі відбувалась вторинна детонація», – йдеться в повідомленні української спецслужби.



