Деякі російські ЗМІ повідомили у заголовках, що у німецькому Бундесвері військові льотчики звільняються через небажання воювати у складі НАТО проти Росії. Послались на «німецьке видання Contra Magazin», яке є близьким до прокремлівських ЗМІ. У замітці Contra Magazin автор лише робить таке «припущення». А от провідні німецькі ЗМІ про причину звільнення льотчиків не пишуть.

«Німецькі військові льотчики звільняються через небажання воювати з Росією», – пише російське видання «Взгляд».

«Німецькі ЗМІ повідомили про масове звільнення пілотів із Бундесверу через небажання воювати з РФ», — стверджує у заголовку російський канал «РЕН-ТВ».

«Німецький журнал Contra Magazin повідомив читачам про те, що в Бундесвері зафіксовано масове звільнення льотчиків. Видання зазначає, що за останні кілька тижнів семеро пілотів винищувачів Eurofighter вирішили звільнитися. Як повідомляє «Ридус», причини таких подій німецькі журналісти пов'язують з небажанням німецьких пілотів брати участь в кампанії НАТО проти Росії», —продовжує «новину» «РЕН-ТВ».

А сайт «Ридус» пише, що автори Contra Magazin лише припустили, що льотчики звільнились через «небажання готуватися до «військової кампанії НАТО проти Росії».

«Можливо, що вони просто більше не хочуть воювати і брати участь в нинішній підготовці військової кампанії НАТО проти Росії, в якій німці повинні відправитися на фронт», — цитує «Ридус» сайт Contra Magazin.

Також «Ридус» пише, що німецький журнал Contra Magazin «зафіксував» масове звільнення військових льотчиків з лав бундесверу.

Переходимо на сайт Contra Magazin і бачимо замітку «Більше не жадають війни? припинення Люфтваффе» про звільнення льотчиків у Німеччині.

Contra Magazin пише, що про причину звільнення пілотів не було повідомлено. І що, ймовірно, вони не мали бажання готуватись до війни чи протистояння НАТО з Росією. Тобто, таке припущення робить сам автор замітки у Contra Magazin.

Слід додати, що деякі російські ЗМІ називають Contra Magazin австрійським виданням, а деякі німецьким. А як вказано на самому сайті, редакція знаходиться у Філіппінах. Також, слід додати, що це «видання» має лише 2065 читачів у Твіттер.

Німецькі ЗМІ, зокрема: бульварна газета Bild, діловий щоденник handelsblatt.com, журнал welt.de та телеканал ZDF повідомили, що міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) під час переговорів щодо бюджетного плану на наступні роки вимагає додаткового фінансування Бундесверу на загальну суму в 12 мільярдів євро. Що ж до повітряних сил, то у новині сказано про хвилю звільнень і про сімох пілотів винищувача Eurofighter, що покинули бундесвер. Однак, про причини звільнення нічого не повідомили, і про Росію у цих матеріалах не згадується.

«Сім пілотів Eurofighter покидають бундесвер. Всього, включно з льотними інструкторами та екіпажами є близько 120 пілотів Eurofighter. Для військовослужбовців втрата сімох є відчутною втратою, оскільки навчання пілотів коштує близько п’яти мільйонів євро на кожного», – йдеться у матеріалі.

У Німеччині шкодують, про ці звільнення, однак кажуть, що це не позначиться на боєздатності і безпеці.