Російські ЗМІ повідомили, що Україна каже остаточне «прощавай» космосу

Деякі ЗМІ та сайти повідомили про закриття факультету авіації і космосу в Національному технічному університету «Київський політехнічний Інститут» (НТУ «КПІ»). Однак у виші запевнили, що факультет авіаційних і космічних систем не ліквідовано, а реорганізовано. А також, що не закрито жодної спеціальності авіаційного та ракетно-космічного профілю.

«В Україні ліквідували єдиний факультет авіації та космосу», «Головний технічний ВНЗ України ліквідував факультет авіації та космосу», «В КПІ ліквідували унікальний для України факультет», «Космонавт не потрібен: у КПІ закрили єдиний в Україні профільний факультет».

Ці та інші заголовки з’явились днями у ЗМІ. У новинах послались на Facebook-пост експерта з питань соціальної політики екс-депутата Верховної Ради Андрія Павловського.

У деяких публікаціях, окрім «гучного заголовка» і поста Андрія Павловського, якихось деталей більше не було. А сам Павловський прокоментував у тому ж пості, що дізнався про це із рішення ректора і «адмінради».

У Національному технічному університеті «Київський політехнічний Інститут» (НТУ «КПІ») заявили про «реорганізацію» факультету авіаційних і космічних систем.

«Ми реорганізували факультет авіаційних і космічних систем у Центрі авіаційних і космічних систем, включивши до складу механіко-машинобудівного інституту. Тепер завдання ставиться таким чином, щоб об’єднати їхні зусилля і щоб вони готували фахівців широкого профілю, як конструкторів, так і експлуатаційників», – про це розповів перший проректор КПІ ім. Ігоря Сікорського Юрій Якименко в коментарі Громадському радіо.

Також він зазначив, що питаннями, пов’язаними з літакобудуванням, традиційно займався ще механіко-машинобудівний факультет. А факультет аерокосмічних систем був створений 25 років тому, як спроба відповідним чином розвивати цей напрямок. На даному етапі виявилося, що їм нарізно розвиватися складно, оскільки це потребує об’єднання матеріальної бази, вважають у виші.

На сторінці прес-служби КПІ ім. Ігоря Сікорського також повідомили, що в університеті не припинять підготовку фахівців для авіабудівної та ракетно-космічної галузей України.

«По-перше, факультет авіаційних і космічних систем не ліквідовано, а реорганізовано шляхом перетворення на Центр авіаційних і космічних систем у складі Механіко-машинобудівного інституту КПІ. І, по-друге, не закрито жодної спеціальності авіаційного та ракетно-космічного профілю, про що, до речі, свідчить і оголошення про прийом на них абітурієнтів у 2018 році», – йдеться в повідомленні.