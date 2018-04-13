Експерти RAND: Росія використовує російськомовне населення для підриву України

Україна залишається найбільш активним полем бою для російської пропаганди, бою, який не припиняється в інформаційній сфері та особливо у соціальних мережах, мовиться у новому дослідженні американського аналітичного центру RAND. Для досягнення своїх цілей щодо підриву держави в Україні, країнах Балтії, та інших сусідніх країнах, Росія використовує фінансовану державою телевізійну мережу, різноманітні інформаційні веб-сайти та низку місцевих організацій. Особливу роль у підриві держави Росія надає росіянам, російськомовним та проросійським організаціям, мовиться у звіті.

Американська корпорація RAND досліджувала соціальні медіа, щоб зрозуміти масштаб явища і провела консультації з регіональними, американськими та натовськими експертами щодо того, як протидіяти цій дезінформаційній кампанії.

В результаті аналітики з’ясували, що Росія намагається використати соціальні мережі для того, щоб вбити клин між громадянами та їхніми державами і для цього застосовує різну тактику. Там, де це можливо, вона використовує росіян та російськомовне населення. У більш віддалених країнах Європейського Союзу та НАТО Кремль намагається досягти політичного паралічу, створюючи інформаційний хаос, розбурхуючи страхи та знижуючи довіру до західних і демократичних інститутів.

Ніде загроза не є більш відчутною, ніж в Україні, яка залишається головним полем бою для пропаганди з часу революція 2014 року

Проте на передньому краї боротьби залишається Україна, проти якої застосовується весь арсенал підривних засобів ще з 2014 року, зауважує один з авторів звіту Тодд Гельмус. «Ніде загроза не є більш відчутною, ніж в Україні, яка залишається головним полем бою для пропаганди з часу революція 2014 року. Інші країни в регіоні спостерігають за діями Росії, зокрема за анексією Криму і усвідомлюють, що і їм потрібно бути пильними щодо російської пропагандистської кампанії», – говорить дослідник.

Найбільш ефективною тактикою в Кремлі, згідно з дослідженням, вважають вбивання клину між етнічними росіянами і російськомовним населенням та відповідними державами, передусім в Україні, але також у Латвії, Литві, Естонії, меншою мірою в Молдові та Білорусі.

Для цього Росія використовує синхронізовані дії, зокрема складну соціальну медіа-кампанію, яка включає новинні твіти, неприєднані коментарі на веб-сторінках, облікові записи соціальних мереж тролів та ботів, а також підроблені хеш-теги та кампанії у Twitter.

Росія може мобілізувати армію тролів у критичні моменти

У критичний для себе момент, такий як наприклад, конфлікт з Україною, Росія спроможна наводнити новинні сайти десятками тисяч коментів щодня

Елізабет Бодін-Барон, дослідниця корпорації RAND, яка вивчала роль акаунтів у соціальних мережах, таких як Twitter та Facebook, говорить, що Росія здатна мобілізувати на них потужні ресурси. «У критичний для себе момент, такий як наприклад, конфлікт з Україною, Росія спроможна наводнити новинні сайти десятками тисяч коментів щодня», – говорить дослідниця.

Використовуючи нові методи аналізу соціальних мереж, RAND з’ясував, що проросійські активісти у мережі Twitter, які споживають і поширюють проросійську та антиукраїнську пропаганду, складають близько 41 тисячі акаунтів. Протистоять їм у мережі Twitter 39 тисяч користувачів, які виробляють і поширюють проукраїнський та антиросійський контент. Між цими інтернет-громадами є суттєві різниці, які свідчать про те, що з боку Росії «грає» більше ботів, і контент генерується централізовано, хоча кількість ботів не є значною, ані в одному, ані в іншому випадку.

До росіян треба говорити російською і з інших платформ

Полегшують роботу Кремля такі чинники, як наявність значної частки невдоволених росіян та російськомовних негромадян, якщо йдеться про Балтійські країни, наявність там російських телевізійних каналів та великої кількості проросійських активістів у соціальних мережах, які не отримують очевидного підтримки від російської держави.

Також аналітики корпорації RAND наголошують, що відсутність потужних російськомовних каналів інформації, не пов’язаних з Кремлем, обмежують можливості донесення інформації від представників цих держав до російськомовного населення, яке не говорить місцевими мовами. Ці проблеми, зазначає звіт, вдалося вирішити Україні, яка заборонила російське телебачення та платформи соціальних мереж.

Вивчати і блокувати пропаганду і давати реальну інформацію

Виходячи з цього аналізу, аналітики корпорації RAND також рекомендують іти шляхом блокування російської пропаганди. Вони радять розробити методи, завдяки яким західні країни зможуть швидше та ефективніше відстежувати та вивчати російську пропаганду, а також вимірювати завдані збитки у формі поширення та впливу пропаганди. Технічні можливості для цього вже зараз має платформа Google. Дослідники закликають аналізувати головні посили російської пропаганди, відчитувати її цілі та, стратегію і та розуміти тактику.

Серед іншого, вони радять проводити кампанію інформаційної грамотності, для того, щоб збудувати механізми опору всередині ризикового населення, допомогти російськомовним краще розпізнавати фейкову інформацію та пропагандистський контент. Ще однією можливістю є підготовка журналістів та створення альтернативних до пропагандистських джерел інформування для споживачів інформації, які надають перевагу російській мові. І розповідати більше про те, що насправді відбувається на заході, у реальному житті, радять аналітики корпорації RAND.

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