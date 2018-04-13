СБУ: Росія хоче ввести війська в Україну під приводом захисту російськомовних

Служба безпеки України має інформацію про плани Росії створити передумови для введення військ на українську територію восени цього року під приводом захисту прав російськомовного населення. Про це 13 квітня в Києві заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко.

За його словами, для цього російська влада планує залучити криміналітет, «тітушок» для побиття учасників заходів, організованих на захист російської мови.

«Акція планується вже восени. Але ми не дамо реалізувати ці плани», – сказав Кононенко.

Тим часом, на безпековому форумі в Києві секретар РНБО Олександр Турчинов повідомив, що Росія готує багатотисячний військовий потенціал в анексованому Криму, на окупованій частині Донбасу, а також на кордоні з Україною.

Раніше цього місяця президент України Петро Порошенко після зустрічі з канцлером Німеччини Анґелою Меркель у Берліні заявив, що в українських в’язницях перебуває 23 російські солдати і офіцери, про присутність яких на Донбасі Росія заявляє, що «їх там немає».

А міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що Росія на кордоні з Україною зосередила військо чисельністю понад 77 тисяч людей.

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