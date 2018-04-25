Російські канали подали кадри з фільму 2016 року за доказ інсценування хімічної атаки в Сирії

Російські державні канали «Перший канал» та «Россия» розповіли, що хімічна атака в сирійському місті Дума є постановкою. В своїх сюжетах, як доказ, вони використали кадри художнього фільму 2016 року, знятого сирійським режисером Хумамом Хусарі. Також «Вести недели» показали коментар 11-річного хлопчика Хасана Діаба, який є на відео організації «Білі каски». Відео знято в Будинку офіцерів в Дамаску, який використовують російські військові, про це пише Російська служба Радіо Свобода. Хоча автор сюжету, кореспондент телеканалу «Россия» Євген Піддубний це заперечує.

Після заяви про ймовірну хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума, що послужила приводом для нанесення американськими військовими точкових ударів по сирійських військових об'єктах, російське телебачення не раз випускало сюжети, де стверджували, що відео «Білих касок» – постановка.

Як «доказ» того, що хімічної атаки у Думі не було, у програмі «Вести недели» від 22 квітня продемонстрували кадри фільму 2016 року, знятого сирійським режисером Хумамом Хусарі. Ця короткометражна стрічка, знята в 2016 році в одному з підконтрольних повстанцям районів Дамаска і розповідає про хімічну атаку військ Башара Асада з використанням зарину в Східній Гуті в 2013 році. Для її зйомок режисер за допомогою акторів і представників «Білих касок» інсценував наслідки тих подій.

Ці знімки також доступні на сайті міжнародного агентства Reuters. Названі фотографії також показали як докази у сюжеті «Першого російського» каналу».

Програма «Вести недели» від 22 квітня, як доказ, також представила коментар 11-річного хлопця Хасана Діаба і його батька. Хлопець був на відео організації «Білі каски». Його батько заявив у коментарі російському журналісту, що за зйомку у відео бойовики начебто дали Хасану їжу.

Хлопчик розповідає, що увечері 7 квітня невідомі люди сказали йому вийти з підвалу житлового будинку, де він перебував, і йти в лікарню, де його стали поливати водою: «Ми були в підвалі. Мама мені сказала, що нічого їсти, що ми поїмо тільки завтра. Ми почули крик на вулиці. Кричали: «йдіть до лікарні!». Ми побігли до лікарні, і як тільки я увійшов, мене схопили і почали поливати водою. Після цього нас поклали на ліжку поряд з іншими людьми». Також в інтерв'ю російському журналісту Євгену Піддубному медики лікарні кажуть, що ніяких ознак хімічного отруєння у пацієнтів, яких невідомі люди обливали водою в приймальному покої, не було.

На цей фрагмент звернув увагу журналіст The Intercept Роберт Макей. Він поцікавився: як Євген Піддубний познайомився з хлопчиком і де було записано інтерв'ю з ним. На думку журналіста, якщо знайомство відбулося за посередництва російських військових, то 11-річний Хасан і його батько, який також присутній на відео, могли бути нещирими, побоюючись покарання за «неправильні» слова.

Попросивши користувачів Twitter визначити місце зйомки відео, Роберт Макей з'ясував, що воно знято у дворі Будинку офіцерів в Дамаску, який використовується російськими військовими. Кілька з них з'являються в кадрі на самому початку інтерв'ю.

У публічному листуванні з Макеєм Євген Піддубний визнав, що на відео – офіцери російського Центру з примирення ворогуючих сторін в Сирії. За словами російського журналіста, вони просто «йдуть обідати в місцеве кафе». Піддубний також заявив, що з хлопчиком і його батьком він познайомився через свої джерела в лікарні Думи, а на пряме запитання про те, чи було інтерв'ю записано в офіцерському клубі, відповів негативно.

«У той же час, якщо порівняти кадри інтерв'ю і місця, де воно відбувається, з зображеннями Офіцерського клубу на його офіційному сайті, стає очевидно, що розмова відбулася саме там, у його дворі», – пише Російська служба Радіо Свобода.

Представники опозиційної організації «Білих касок», а також активісти інших груп заявили, що на Думу пізно увечері 7 квітня з гелікоптера скинули бомби, які містили токсичний газ. Люди від нього почали задихатися. Повідомлялося про десятки загиблих і сотні потерпілих. Влада Сирії і її союзник Росія заперечують ці повідомлення.