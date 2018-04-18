Представники США і України спростували фейкову «новину» ЗМІ Росії про нібито «арешт» українців

Російські та деякі українські ЗМІ повідомили про те, що у США начебто затримано керівників космічної галузі України. Підставою для затримання начебто є підозра у причетності до незаконного продажу Північній Кореї проектної документації, яка лягла в основу північнокорейської ракетної програми. Посольство України в США назвало це фейком і брехнею. У США також цього не підтвердили.

Російські та деякі українські ЗМІ повідомили про те, що у США начебто затримано керівників космічної галузі України. При цьому, послались на «українські ЗМІ» та «Новини України». Ймовірно, мова йде про сайт from-ua.com, на якому вже видалили таку «новину» і наразі сторінка доступна лише у кеш.

«Сьогодні, 17.04.2018, під час відвідин 34-го Космічного симпозіуму в Колорадо, США, представниками американських спецслужб було затримано голову Державного космічного агентства України Павла Дегтяренка та генерального конструктора Конструкторського бюро «Південне» Олександра Дегтяренка», – йшлось у повідомленні.

На Facebook-сторінці посольства України у США повідомили, що українська делегація дійсно перебуває у Колорадо, однак інформацію про затримання назвали брехнею і фейком.

«Це відвертий фейк та брехня. Українська делегація працює за запланованою програмою та продовжує брати участь у заході. Посол України у США Валерій Чалий продовжує роботу у Вашингтоні як член української делегації на весняних зборах МВФ та Світового банку», – інформує посольство України.

Також повідомили, що посольство не виключає, що це спланована інформаційна атака, яка може бути продовжена шляхом вкидання в інформаційний простір й інших фейкових «новин».

Державне космічне агентство України також спростувало публікацію про нібито затримання в США Павла і Олександра Дегтяренків. При цьому і посольство, і космічне агентство підтвердили, що обидва керівники справді перебувають у штаті Колорадо, де проходить 34-й американський щорічний Космічний симпозіум. «Делегація повертається в середу, 18 квітня», – зазначили в агентстві.

У прес-службі Міністерства юстиції США з цього приводу повідомили, що про такі «затримання» і «арешти» їм нічого невідомо.

Після цього російські ЗМІ вийшли із заголовками про те, що влада США і України начебто просто замовчують цей «арешт».

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