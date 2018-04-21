Прокремлівські джерела поширили вже понад 30 версій отруєння Скрипаля (огляд від East Stratcom)

У черговому тижневому звіті експерти робочої групи East Stratcom зосередили увагу на двох дезінформаційних кампаніях Кремля. ​Йдеться про те, як проросійські видання заплутують читачів, створюючи велику кількість версій про отруєння російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля, та про запуск на російському телебаченні фейку про «Білі каски».

Вже є 31 версія дезінформації про отруєння Скрипаля, що їх поширили прокремлівські ЗМІ, а інша масова кампанія спотворення інформації стосується хімічної атаки в Сирії, пишуть експерти East Stratcom.

Дезінформаційна кампанія, орієнтована на справу Скрипаля, має багато спільного з дезінформацією, яку швидко поширювали після збиття на Донбасі «Боїнга» рейсу MH17, зауважують автори звіту. А от кампанія, орієнтована на Сирію, на їхню думку, є прогнозованим повторенням попередніх кампаній, що ставлять під сумнів страждання мирних мешканців в країні.

Робоча група East Stratcom також зазначає, що останнім часом дві кампанії дезінформації Кремля, орієнтовані на окремі події, почали зливатися одна в одну.

«Для недосвідченого ока це може здатися дивним. Але, як йдеться у книзі Пітера Померанцева про сучасну Росію та телебачення – коли ніщо не є правдою, все є можливим», – мовиться у звіті.

Раніше членів організації «Білі каски» звинувачували у здійсненні хімічних атак у Сирії, а цього тижня ЗМІ звинуватили Велику Британію у тому, що ця країна доручила їм це зробити. На державному телебаченні Росії також стверджували, що хімічна зброя Сирії, насправді, була створена британцями, а в іншій державній телепрограмі стверджувалося, що в Сирії немає хімічної зброї. І до прибуття незалежних слідчих з Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) в сирійське місто Думу представники Кремля і прокремлівські ЗМІ дискредитували роботу в справі Скрипаля, зазначають автори звіту.

«Для того, щоб «довести», що члени організації «Білі каски» вчинили хімічну атаку в місті Дума, на російському телебаченні використали кадри із фільму, де начебто показують саме це. Але проблема в тому, що ці зображення легко знайти, вони взяті з художнього фільму «Людина-Реовлюція». Повна історія про це – на сайті Bellingcat» – йдеться у звіті.

Це не перший випадок, коли російський державний телеканал використовує постановки і подає їх, як реальність. Раніше російські ЗМІ використали зображення з комп'ютерних ігор як «незаперечні докази».

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими й такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згаданий ЗМІ пов’язаний із Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати.

Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання голів держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС.