На Донеччині порушили дві справи через можливу фальсифікацію на виборах – поліція

Поліція Донецької області повідомляє про відкриття двох кримінальних проваджень через можливу фальсифікацію даних під час обробки бюлетенів на дільницях.

«Факт про викрадення голосів було виявлено у засобах масової інформації, крім того, з відповідною заявою громадянин звернувся до Мангушського відділення поліції. Згідно з отриманими даними відомості, передані до Центральної виборчої комісії про розподіл голосів між кандидатами в президенти України, не збігаються з інформацією, викладеною на офіційному сайті ЦВК», – повідомила поліція регіону ввечері 2 квітня.

Провадження відкрили за статтею «надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів».

Крім того, в поліції повідомили, що можливу фальсифікацію виборчого процесу виявили у Бахмуті.

«Мешканка виявила ряд порушень виборчого законодавства та звернулася з відповідною заявою до територіального підрозділу поліції. Кожен із викладених заявницею фактів буде ретельно перевірено», – додали в поліції.

Центральна виборча комісія порахувала 99,88% голосів на виборах, що відбулися 31 березня. За цими даними, перемагає шоумен Володимир Зеленський із понад 30% голосів. У другий тур також виходить чинний голова держави Петро Порошенко із майже 16% голосів виборців.

Міжнародні спостерігачі визнали вибори в Україні такими, що відповідали міжнародним стандартам.