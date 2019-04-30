Росія: ЄСПЛ виніс перше рішення у справі учасниці акції «Він нам не Дімон»

Європейський суд з прав людини 30 квітня оприлюднив перше рішення про виплату компенсації у зв’язку з акцією протесту «Він нам не Дімон» у Росії, що відбулася 26 березня 2017 року.

Рішення стосується скарги координаторки штабу Олексія Навального в Казані Ельвіри Дмитрієвої. Російський суд визнав її винною в закликах до участі в непогодженому мітингу, призначив штраф та обов’язкові роботи.

ЄСПЛ постановив, що в справі Дмитрієвої Росія порушила п’ять статей Європейської конвенції з прав людини, і зобов’язав виплатити активістці компенсацію в обсязі 12 500 євро. Їй також повинні компенсувати 2 650 євро судових видатків, повідомляє правозахисна організація «Апологія протесту».

Ельвіра Дмитрієва подала скаргу до ЄСПЛ у листопаді 2017 року. Того ж місяця юристи Правозахисного центру «Меморіал» передали до Страсбурга скарги ще трьох затриманих на акції проти корупції в Москві.

Заявники наполягали на тому, що російська влада порушила кілька статей Європейської конвенції з прав людини, зокрема про право на свободу та особисту недоторканність, справедливий суд і свободу висловлення думки.

26 березня 2017 року в десятках міст Росії пройшли антикорупційні акції протесту. Тоді по всій країні затримали близько півтори тисячі людей. Десятки з них згодом звернулися зі скаргами до ЄСПЛ, серед них учасники з Москви, Сочі й Казані.