Затриманий у Сімферополі кримський татарин вийшов на зв’язок

Затриманий після обшуку в Сімферополі Руслан Бекіров вийшов на зв’язок із родиною, повідомив у Facebook активіст кримськотатарського національного руху Наріманом Джелял.

Джелял вказав, що після обшуку Бекірова відвезли здати аналізи, імовірно, на наркотики.

Пізніше Бекірова доправили у відділок поліції № 2 «Київський» і дали подзвонити родичам. За їхніми словами, у Бекірова силовики мають намір взяти пояснення, після цього його відпустять.

Перед тим у Сімферополі російські силовики провели обшук у кримського татарина Руслана Бекірова та затримали його. Руслан є сином кримськотатарського активіста Ділявера Бекірова, у якого вранці 30 квітня в селі Живописне під Сімферополем силовики провели так званий «огляд».

За словами родичів Бекірова, співробітники МВС Росії приїхали о шостій ранку, коли всі спали. Вони зайшли в гараж, де нібито виявили папери з «сепаратистськими висловлюваннями». Після цього відчинили двері в будинок, і в одній з кімнат нібито була виявлена пляшка з якимсь порошком.

Після обшуку Руслана відвезли в невідомому родичам напрямку.

За словами Ділявера Бекірова, який після обшуку у власному будинку поїхав до сина, його син політичною або громадською діяльністю не займався.

Під Сімферополем російські силовики вранці 30 квітня провели «огляди» в будинках кримських татар.