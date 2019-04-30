У Сімферополі російські силовики затримали кримського татарина після обшуку

У Сімферополі російські силовики провели обшук у кримського татарина Руслана Бекірова та затримали його, повідомив у Facebook активіст кримськотатарського національного руху Наріман Джелял. Руслан Бекіров є сином кримськотатарського активіста Ділявера Бекірова, у якого вранці 30 квітня в селі Живописне під Сімферополем силовики провели так званий «огляд».

За словами родичів Бекірова, співробітники МВС Росії приїхали о шостій ранку, коли всі спали. Вони зайшли в гараж, де нібито виявили папери з «сепаратистськими висловлюваннями». Після цього відчинили двері в будинок, і в одній з кімнат нібито була виявлена пляшка з якимсь порошком.

Після обшуку Руслана відвезли в невідомому родичам напрямку.

За словами Ділявера Бекірова, який після обшуку у власному будинку поїхав до сина, його син політичною або громадською діяльністю не займався.

Під Сімферополем російські силовики вранці 30 квітня провели «огляди» в будинках кримських татар.