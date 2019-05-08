Суд відпустив на поруки депутатів підозрюваного в пораненні журналіста «Настоящего времени»

Оболонський районний суд Києва відпустив на поруки народних депутатів колишнього добровольця Володимира Регешу (позивний «Санта»), підозрюваного в пораненні з вогнепальної зброї журналіста телеканалу «Настоящее время» (спільного проекту Радіо Свобода і Голосу Америки) Володимира Рунця, повідомив народний депутат від «Народного фронту» Андрій Левус у Facebook.

За його словами, на поруки Регешу взяли народні депутати Оксана Корчинська, Сергій Висоцький, Єгор Соболєв, Андрій Антонищак і сам Левус.

Прокуратура просила про арешт військового.

Київська прокуратура оголосила підозру 45-річному киянину, який ввечері 5 травня відкрив стрілянину в одному зі столичних пабів на Оболоні і поранив Рунця. Унаслідок інциденту в журналіста діагностували відкритий другого ступеню уламковий вогнепальний перелом кістки правої стопи.

Володимир Рунець був прооперований. Загрози життю журналіста немає, проте потрібні ще дві операції.

За попередніми даними, напад на журналіста не пов’язаний із його професійною діяльністю. Як розповів сам Рунець, стріляв 45-річний колишній доброволець. Після конфлікту через гроші зі своєю колишньою дівчиною, знайомою журналіста, він приїхав в кафе, де вона перебувала разом з Рунцем та іншими знайомими, і став стріляти з гвинтівки в відвідувачів. Журналіст спробував умовити його прибрати зброю, але був сам поранений у стопу.

Володимир Рунець – київський журналіст, який має досвід роботи в зоні військового конфлікту на сході України, співпрацює з телеканалом «Настоящее время» з 2017 року.