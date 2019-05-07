Прокуратура: киянину, який поранив журналіста «Настоящее время», оголосили підозру

Київська прокуратура повідомила про підозру 45-річному киянину, який відкрив стрілянину в одному зі столичних пабів на Оболоні і поранив журналіста телеканалу «Настоящее время» (спільного проекту Радіо Свобода і Голосу Америки), повідомила прес-служба прокуратури в Facebook.

«Інцидент стався 5 травня близько 22:00. Зловмисник, перебуваючи на літній терасі закладу «Портер Паб», що на столичній Оболоні, під час словесного конфлікту з компанією молодих людей, які відпочивали, здійснив шість пострілів із гвинтівки. У результаті пострілів, одна із куль влучила в потерпілого, заподіявши останньому відкритий другого ступеню уламковий вогнепальний перелом кістки правої стопи», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, під час обшуку автомобіля підозрюваного вилучили карабін «Сайга» Н-04132530 калібру 7,62 мм, набої 7,62*39мм, магазин ємністю 20 набоїв калібру 7,62 мм, магазини ємністю 30 набоїв калібру 7,62*39 мм, два порожніх магазини, 1 набій калібру 5,45 мм і 1 набір калібру 9*18мм.

Його підозрюють за статтею «грубе порушення громадського порядку, з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю, вчинене із застосуванням вогнепальної зброї». Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Наразі прокуратура готує клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Володимир Рунець був прооперований. Загрози життю журналіста немає, проте потрібні ще дві операції.

За попередніми даними, напад на журналіста не пов’язаний із його професійною діяльністю. Як розповів сам Рунець, стріляв 45-річний колишній доброволець. Після конфлікту через гроші зі своєю колишньою дівчиною, знайомою журналіста, він приїхав в кафе, де вона перебувала разом з Рунцем та іншими знайомими, і став стріляти з гвинтівки в відвідувачів. Журналіст спробував умовити його прибрати зброю, але був сам поранений у стопу.

Володимир Рунець – київський журналіст, який має досвід роботи в зоні військового конфлікту на сході України, співпрацює з телеканалом «Настоящее время» з 2017 року.