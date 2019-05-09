Ведучого «Бі-Бі-Сі» звільнили за твіт про королівське немовля

Британська корпорація «Бі-Бі-Сі» звільнила ведучого радіостанції BBC5 Денні Бейкера через твіти про королівське немовля. Він опублікував фотографію пари, що тримає за руки одягненого шимпанзе з підписом «королівське немовля залишає пологовий будинок».

«Тільки що звільнили з BBC5», – написав 61-річний журналіст у Twitter 9 травня.

Допис, за який його звільнили, був видалений.

Багато хто з 500 тисяч читачів Бейкера звинуватив його в расизмі. Напередодні британський принц Гаррі і його дружина герцогиня Сассекська Меган показали публіці сина Арчі Гаррісона Маунтбаттена-Віндзора, який народився 6 травня.

Ведучий «Бі-Бі-Сі» заявив, що не вкладав у свій допис такого змісту і вибачився. Він заявив, що расистська конотація не могла прийти йому в голову, бо його «мозок цим не заражений».

Бейкер працює в журналістиці з 1989 року, він вів на радіо щотижневе шоу. «Денні – блискучий ведучий, але більше не братиме участі з нами в щотижневій програмі», – заявив представник «Бі-Бі-Сі». Він зазначив, що допис журналіста суперечив цінностям, які компанія намагається втілювати.