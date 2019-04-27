У Дніпрі невідомі спалили авто редактора місцевої газети

У Дніпрі невідомі спалили автомобіль головного редактора газети «Зоря» Володимира Пісоцького, машина вигоріла повністю. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив сам Володимир Пісоцький.

За його словами, авто було спалене вночі біля будинку, де він мешкає, є свідки інциденту.

«Свідки бачили того, хто підпалив. Свої свідчення вони дали поліції. Я пов’язую підпал зі своєю професійною та громадською діяльністю», – зазначив Пісоцький.

У поліції області повідомили, що за фактом пошкодження автомобіля відкрили кримінальне провадження за статтею 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення майна). Тривають оперативно-розшукові заходи.

У регіональному відділенні Національної спілки журналістів України назвали інцидент «нахабним і зухвалим злочином» і заявили, що просять правоохоронців якомога швидше його розслідувати. В організації кажуть, що розцінюють цей випадок як «залякування».

«Подібні залякування вогнем представників ЗМІ не припустимі. Ніхто не має права чинити тиск на журналістів, посягати на життя, здоров’я чи особисте майно колег. Подібні дії — це наступ на свободу слова загалом!» – йдеться в заяві.

Заяву про підпал авто зробили й у партії «Опозиційна платформа – За життя». У ній мовиться, що Володимир Пісоцький також є керівником прес-служби обласної організації партії.

«Ми розцінюємо цей підпал як спробу залякати нашого активіста», – йдеться в заяві.