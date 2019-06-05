Freedom House заявляє про «новий інструментарій» придушення ЗМІ

Правозахисна організація Freedom House заявляє, що лідери, які мають намір консолідувати владу, знаходять нові шляхи для придушення незалежних засобів інформації.Як ідеться в звіті Freedom and the Media 2019, опублікованому 5 червня, це явище стосуєтьсяя як формально демократичних, так і авторитарних держав.

У деяких крихких демократіях антидемократичні лідери використовують різноманітні фінансові та правові інструменти, щоб змусити мовчати незалежних журналістів і підтримати прихильні до влади ЗМІ.

Партія «Фідес» прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана «майже консолідувала свій контроль над засобами масової інформації і побудувала паралельну реальність, коли урядові послання та дезінформація зміцнюють один одного», ідеться у звіті.

У Сербії президент Александар Вучич і його союзники йдуть шляхом Орбана, вказують дослідники. Сербська влада ще не здобула повного контролю над ЗМІ, але атмосфера залякування ускладнює щоденну роботу журналістів. Уряд Орбана і адміністрація Вучіча «мають великі успіхи у придушенні критичної журналістики», ідеться у звіті Freedom House.

Базована у Вашингтоні міжнародна правозахисна організація Freedom House займається підтримкою і дослідженням стану демократії, політичних свобод і дотримання основних прав людини в різних країнах світу.