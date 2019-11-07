ДБР проводить обшуки в ексдепутата Макеєнка – власника телеканалу «Прямий»

Співробітники Державного бюро розслідувань проводять 7 листопада обшуки у власника телеканалу «Прямий», колишнього депутата Верховної Ради Володимира Макеєнка.

«ДБР проводить слідчі дії у рамках розслідування провадження щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий», – повідомили Радіо Свобода в пресслужбі ДБР, додавши, що наразі не мають додаткових деталей.

«Канал сприймає ці дії як тиск і наступ на свободу слова», – ідеться в повідомленні телеканалу «Прямий» про обшуки.

На обшук у Макеєнка відреагувала також партія «Європейська солідарність». «Прямий» канал залишається одним з небагатьох засобів масової інформації, який не співає осанну президенту Зеленському. Саме з цим ми пов’язуємо обшуки в офісі Володимира Макеєнка, який є власником «Прямого» каналу», – ідеться в заяві політичної сили.

Державне бюро розслідувань 1 липня провело слідчі дії на телеканалі «Прямий» «в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо купівлі-продажу телеканалу «Прямий». «Їх конкретизація наразі неможлива, зважаючи на таємницю досудового розслідування», – йшлося в повідомленні бюро.

24 червня стало відомо, що п’ятий президент України Петро Порошенко має намір купити телевізійний канал «Прямий», якщо у його нинішнього власника, екс-депутата Верховної Ради Володимира Макеєнка, «виникнуть проблеми».