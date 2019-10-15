Яневський позивається до суду у справі про перешкоджання Мендель роботі журналістів

Яневський повідомив про позов до суду на бездіяльність слідчого у справі про перешкоджання Мендель роботі журналістів

Журналіст Данило Яневський повідомив, що подав позов до суду у справі про перешкоджання речниці президента Юлії Мендель роботі журналістів.

«Розпочав тиждень з доброї справи – подав позов до суду на бездіяльність слідчого по кейсу «дєвочка» Мендель vs журналісти. Ніяка вона не «дєвочка», а посадова особа», – написав Яневський на сторінці у Facebook.

Він додав, що ніякого позову могло б і не бути, якби Мендель «не розпускала руки», а президент Володимир Зеленський «перепросив би журналістів».

Як випливає із оприлюдненого Яневським скріна скарги до Солом’янського районного суду Києва, «бездіяльність слідчого» він вбачає в тому, що він упродовж восьми діб не повідомив його про початок досудового розслідування.

Данило Яневський 7 жовтня подав до Солом’янського управління поліції скаргу про вчинення кримінального правопорушення ч.2, ч.3 ст.171 ККУ (Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).

Наприкінці вересня під час виконання своїх професійних обов’язків журналіст Радіо Свобода Сергій Андрушко намагався поставити запитання президентові Володимиру Зеленському і керівникові його офісу Андрієві Богдану під час публічного заходу, речниця президента Юлія Мендель фізично йому перешкоджала це зробити – відштовхувала журналіста та хапала за мікрофон. У цей час охоронці відтягували Сергія Андрушка вбік.

Згодом Юлія Мендель заявила, що не відштовхувала журналіста, а намагалася не пустити його в «особистий простір президента». Та виявилося, що це не одиничний випадок перешкоджання роботі журналіста з її боку. 13 вересня під час форуму YES Юлія Мендель фізично відтягла від Володимира Зеленського журналіста Радіо Свобода Крістофера Міллера, коли той намагався поговорити з президентом.

Згодом про випадок перешкоджання роботі з боку Мендель розповіла і журналістка видання «Лівий берег» Наталія Шимків. За її словами, під час зустрічі українських моряків та політв'язнів у аеропорту Бориспіль прессекретарка президента штовхнула її, бо Шимків зайшла за червону обмежувальну лінію.

Медіарух «Медіа за усвідомлений вибір» виступив із заявою, в якій закликав Володимира Зеленського особисто публічно відреагувати на перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці.

Раніше НСЖУ закликала офіс Зеленського вибачитися за дії Мендель щодо журналістів Радіо Свобода. А неформальна спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34» виступила з вимогою звільнення речниці президента України Юлії Мендель через «непрофесійну та неетичну» поведінку щодо журналістів.

10 жовтня під час пресмарафону в Києві президент України Володимир Зеленський, коментуючи дії своєї речниці Юлії Мендель по відношенню до журналіста Радіо Свобода (програма «Схеми») Сергія Андрушка, сказав, що Мендель «жива людина» і її як «дєвочку» він буде захищати. Президент заявив, що журналіст Сергій Андрушко неодноразово «вів себе некоректно». Головна редакторка програми «Схеми» Наталка Седлецька після таких слів президента заявила, що «редакція відкидає звинувачення, що Сергій Андрушко вів себе неетично і «накидувався» на когось».