Помпео: «Я пишаюся політикою адміністрації Трампа щодо України»

Державний секретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив, що «пишається» рішеннями президента Дональда Трампа щодо України. Про це він сказав в інтерв’ю американському каналу WCSC-TV. Інтерв’ю поширив також Державний департамент США.

Відповідаючи на питання про процедуру імпічменту Трампа внаслідок його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, Помпео нагадав, що є «частиною політики Америки щодо України».

«Ми хотіли переконатися, що корупція, яка жахливо довго існувала в Україні, буде подолана, і президент Зеленський мав можливість це зробити. І чинний президент (Трамп – ред.) хотів також пересвідчитися, що (президент Росії – ред.) Володимир Путін не зможе завдати неприємностей народу України, тож ми надали українцям оборонну зброю», – сказав він.

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Помпео нагадав, що адміністрація попередника Трампа Барака Обами не вдавалася до таких заходів підтримки України.

«Ми дали їм реальну зброю, якою вони могли воювати проти росіян. Я пишаюся тим, яку політику адміністрація (Трампа – ред.) здійснює щодо України», – додав державний секретар.

Російська державна інформаційна агенція ТАСС повідомила, що прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова Помпео, заявивши, що це питання – в компетенції Міністерства закордонних справ. МЗС Росії наразі не оприлюднювало заяв із цього приводу.

4 жовтня Держдепартамент погодив продаж ще 150 ракет для протиракетного комплексу Javelin та відповідного устаткування на суму 39.2 мільйони доларів.

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Розслідування про можливість імпічменту Трампа в США ведеться у зв’язку з висловленими на адресу Трампа звинуваченнями в тому, що він тиснув на президента України Володимира Зеленського з метою завдати шкоди своєму політичному опонентові Джо Байдену.

Демократи в Конгресі розцінюють це як зловживання повноваженнями.

Трамп називає розслідування «полюванням на відьом», вказуючи на розшифровку його розмови із Зеленським як на доказ того, що він не порушив жодного закону. Республіканці підтримують президента.