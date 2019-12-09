Почалася зустріч Зеленського й Путіна тет-а-тет 

В Парижі почалася перша двостороння зустріч президентів України і Росії, заявляє помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков.

Зі свого боку, Офіс українського президента повідомив, що «переговори лідерів країн «Нормандської четвірки» перервано заради двосторонньої зустрічі Президента України Володимира Зеленського та Президента Російської Федерації Володимира Путіна».

Банкова уточнює, що після цього переговори у чотиристоронньому форматі відновляться.

До цього Зеленський проводив зустріч в форматі «нормандської четвірки» - разом з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом РФ Володимиром Путіним.

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Ушаков, як повідомляє Інтерфакс, додав, що протокол передбачає на зустріч близько 45 хвилин, однак, за даними помічника президента РФ Юрія Ушакова, розмова не обмежена часовими рамками.

При цьому він не уточнив, чи буде фігурувати на переговорах президентів газова тематика. Про те, що на зустрічі можуть говорити про газ уже казав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков.

Тимошенко додав, що лідери обговорюють кожний пункт і доходять до якогось фінального проєкту комюніке, який буде підписаний.

Від усіх сторін на переговорах присутні радники, в тому числі і від української. За словами Тимошенка, це: міністр закордонних справ Вадим Пристайко, помічник президента України Андрій Єрмак, радник президента Руслан Демченко і начальник Генерального штабу Збройних сил України Руслан Хомчак.

Перед переговорами «нормандської четвірки» відбулися двосторонні зустрічі, зокрема, президент України Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном.

Тим часом, біля Офісу президента України в Києві відучора триває акція, учасники якої вимагають від Володимира Зеленського не робити кроків до капітуляції України та не йти на компроміси з Кремлем щодо легалізації російських гібридних сил на Донбасі.

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Наприкінці листопада Зеленський повідомив, що лідери країн «нормандського формату» обговорюватимуть «повернення всіх українських полонених», припинення вогню, контроль над українсько-російським кордоном та місцеві вибори на непідконтрольній українській владі території Донецької та Луганської областей.

Востаннє переговори лідерів «нормандської четвірки» відбулися 19 жовтня 2016 року в столиці Німеччини Берліні. Тодішній президент України Петро Порошенко, президент Франції Франсуа Олланд, президент Росії Володимир Путін та канцлер Німеччини Анґела Меркель домовилися, зокрема, про відведення військ у районі Станиці Луганської і Золотого в Луганській області й Петрівського на Донеччині. Ці завдання реалізовані впродовж літа – осені 2019 року.