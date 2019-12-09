У Парижі українські ветерани і «Фемен» провели акції з нагоди «нормандського» саміту

У столиці Франції Парижі, де відбувається саміт лідерів України, Франції, Німеччини і Росії в так званому «нормандському» форматі, відбулося кілька акцій із цього приводу.

Уже другий день представники Руху ветеранів України влаштовували заходи, за їхніми словами, на підтримку проукраїнської позиції на переговорах у «нормандському» форматі. 9 грудня вони, зокрема, перед місцем саміту «урочисто порвали і розтоптали» прапори Росії і підтримуваного і скеровуваного Москвою незаконного збройного сепаратистського угруповання «ДНР», що разом із російськими військами захопило частину Донецької області і визнане в Україні терористичним.

«Далі наші хлопці були заблоковані поліцейським спецназом та затримані. Після певних адміністративних процедур поліція відпустила наших ветеранів та ввічливо пояснила, що розуміють нашу проукраїнську позицію та підтримують Україну. Але попросили не «бешкетувати». Наші хлопці пообіцяли бути чемними та не лупцювати росіян. Принаймні у Франції, поки що», – повідомили учасники акції.

«Проведена медійна кампанія та роз’яснювальна робота із журналістами з різних країн світу. Ветерани російсько-української війни пояснили свою позицію щодо «миру за будь яку ціну», – мовиться в повідомленні руху.

Керівник руху, «кіборг» Євген «Жора» Турчак, серед цілей участі в акції назвав необхідність «донести позицію ветеранів України до Європи, Америки, Росії та до керівництва нашої держави: ми проти тези «мир на будь-яких умовах».

Він, однак, подав інший результат затримання активістів поліцією: «затриманий і депортований», написав він у фейсбуці.

Попереднього дня, 8 грудня, за словами учасників акції, «півтори сотні українців та ветеранів російсько-української війни пройшли маршем по Парижу, скандуючи проукраїнські гасла».

Рух ветеранів України створено цього року для захисту прав ветеранів бойових дій на сході та підтримки їх і їхніх родин.

Окрему акцію влаштував феміністський рух «Фемен», який свого часу виник в Україні: перед Єлисейським палацом, резиденцією президента Франції, в Парижі, де зібралися лідери, дві активістки з оголеними грудями вибігли з гаслами «Зупиніть війну Путіна». «Путін не веде переговори про мир – він веде пропаганду війни», – заявляють у русі. Обох активісток відразу затримала охорона.

9 грудня в Парижі президенти України, Франції, Росії і канцлер Німеччини почали в Єлисейському палаці почали переговори лідерів «нормандської четвірки». Крім того, президент України Володимир Зеленський мав окремі зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Анґелою Меркель, а після саміту запланована така ж його двостороння зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним. Тема зустрічі – припинення війни, яку Росія веде проти України на Донбасі.

Тим часом і в Києві, біля будівлі Офісу президента України, другий день триває акція, учасники якої вимагають від Зеленського не робити кроків до капітуляції України і не йти на компроміси з Кремлем щодо легалізації російських гібридних сил на Донбасі.