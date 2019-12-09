«Маю надію, що лідери Німеччини та Франції не продадуть Україну» – очільник СКУ Стефан Романів

Із перших днів військової агресії Росії проти України Світовий конгрес українців (СКУ) надає підтримку Україні та її народові, серед іншого, під час різноманітних міжнародних безпекових форумів та у рамках співпраці української діаспори з владою країни проживання. Напередодні зустрічі Нормандської четвірки у Парижі СКУ закликав її учасників: переговори щодо миру в Україні мають відбутись прозоро й відкрито, за участі всіх сторін, що дозволить українській державі захистити свої інтереси. Позицію СКУ у розмові з Радіо Свобода роз’яснив перший віце-президент Світового конґресу українців Стефан Романів:

– Українці світу – Світовий конгрес українців – ми не можемо лишатися осторонь, коли вирішується майбутнє України. Світовий конгрес українців – це впливовий голос діаспори, ми проводимо послідовну кампанію підтримки України.

Знаєте, ми маємо об’єднати зусилля – президент України, українське суспільство, діаспора – і дати чіткі меседжі світовій спільноті, що Україна потерпає від російської агресії.

– Які саме заходи СКУ ви маєте на увазі?

– Ми працюємо з урядами країн проживання: намагаємося впливати на них, інформуємо про події в Україні. А напередодні Нормандської зустрічі ми максимальну увагу приділяємо Німеччині та Франції, щоб їх лідери підтримали Україну, а не президента Росії.

Маю надію, що лідери Німеччини та Франції розуміють, що відбувається в Україні і не продадуть Україну.

У своїх країнах проживання ми також спілкуємося з публічними особами, із ЗМІ, пояснюючи їм, що це Росія розпочала війну в Україні

У своїх країнах проживання ми також спілкуємося із публічними особами, із ЗМІ, пояснюючи їм, що це Росія розпочала війну в Україні, і на сьогодні результат цієї війни – більш як 13 тисяч вбитих та понад 30 тисяч поранених українців, а понад півтора мільйона людей були змушені виїхати з «малої батьківщини». Цю інформацію ми оприлюднили у заяві СКУ напередодні зустрічі Нормандської четвірки.

– Які вимоги, на вашу думку, Україна має висунути Росії?

– Росія – це держава-агресор, якщо ми говоримо про відновлення миру в Україні, то Російська Федерація має вивести своє військо з української території, і це головне.

Росія повинна нести повну відповідальність за відбудову розбитої війною України

Також Росія повинна нести повну відповідальність за відбудову розбитої війною України, та виплату репарацій всім постраждалим від війни в Україні, а також – родинам загиблих у малайзійському літаку рейсу MH17.

– Чи варто у Парижі піднімати тему анексованого Росією Криму?

– Очевидно, Крим обов’язково має бути частиною цих переговорів. Адже найважливішим є питання відновлення територіальної цілісності України.

Ми, українська діаспора, також закликаємо лідерів Німеччини, Франції, союзників України посилити міжнародні санкції проти Росії, допоки Москва не деокупує суверенну українську територію Криму та частини Донецької та Луганської областей.

Довідка:

Світовий конґрес українців (СКУ), Ukrainian World Congress є міжнародною координаційною «надбудовою» над українськими громадськими організаціями у діаспорі, це неприбуткова організація, заснована 1967 року у США. На сьогодні об’єднує понад 20 мільйонів українців у більш як 130 країнах світу.

Читайте ще:

ООН порахувала жертви бойових дій на Донбасі серед цивільних і комбатантів

«Якби добровольці не зірвали план Путіна, то Європа й санкцій не вводила б» – оборонець ДАП​

Листопадові бої за Донецький аеропорт 2014 року: повідомлення, розповіді, фото і відео​