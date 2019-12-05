МЗС України викликало посла Казахстану через заяву Токаєва про Крим

До Міністерства закордонних справ України 5 грудня був запрошений посол Республіки Казахстан в Україні Самат Ордабаєв,

«З української сторони була висловлена стурбованість у зв’язку з тим, як сприймається позиція Казахстану відносно спроби Росії незаконно анексувати український Крим, оприлюднена на російськомовній версії веб-сторінки державної телерадіокомпанії ФРН Deutsche Welle», – ідеться в повідомленні.

Як вказує МЗС України, обидві сторони підтвердили свою тверду прихильність принципам взаємної поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів, зафіксованих в укладеному 1994 року Договорі про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не називає анексією події, які відбулися в Криму в 2014 році, коли Росія заявила про «приєднання» українського півострова до своєї території. Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, те сталося. Анексія – це занадто важке слово стосовно Криму», – зазначив президент Казахстану.

Після анексії Криму Росією в 2014 році МЗС Казахстану в своїй заяві відзначило, що «Казахстан знову підкреслює свою прихильність фундаментальним принципам міжнародного права відповідно до Статуту ООН» і, що в Казахстані «з розумінням ставляться до рішення Російської Федерації в умовах, що склалися».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.