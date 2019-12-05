МЗС Казахстану готує заяву з приводу реакції МЗС України на заяву Токаєва про Крим

Міністерство закордонних справ Казахстану готує заяву щ приводу реакції Українського зовнішньополітичного відомства на заяву президента Казахстану Касима-Жомарта Токаєва про Крим. Про це повідомляє «Інтерфакс-Казахстан».

За словами заступника міністра закордонних справ Казахстану Шахрата Нурішева, сьогодні у Нур-Султані має відбутися зустріч посла України Івана Кулеби з представниками казахського МЗС.

«Вони (українська сторона – ред.) хочуть, щоб була зустріч в МЗС. Швидше за все, я думаю сьогодні. Швидше за все, буде посол», – зазначив Нурішев.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не називає анексією події, які відбулися в Криму в 2014 році, коли Росія заявила про «приєднання» українського півострова до своєї території. Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, те сталося. Анексія – це занадто важке слово стосовно Криму», – зазначив президент Казахстану.

У Міністерстві закордонних справ України заявили 4 грудня, що «либоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Республіки Казахстан Касима-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.