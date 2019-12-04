«Глибоко стурбовані»: в МЗС України відреагували на заперечення президентом Казахстану анексії Криму

У Міністерстві закордонних справ України заявили 4 грудня, що «либоко стурбовані повідомленнями ЗМІ про висловлювання президента Республіки Казахстан Касима-Жомарта Токаєва щодо заперечення анексії українського Криму Росією». Про це йдеться у відповіді речниці зовнішньополітичного відомства Катерини Зеленко.

«Україна завжди розглядала Казахстан як свого партнера і друга. Принципи взаємної довіри, поваги незалежності, державного суверенітету, територіальної цілісності і непорушності кордонів… лежать в основі міждержавних відносин між Україною і Республікою Казахстан… Слова Президента Республіки Казахстан не тільки суперечать вищенаведеним засадам українсько-казахстанських стосунків, а й міжнародно-визнаній позиції, зафіксованій у резолюції ГА ООН №A/RES/68/262 від 27 березня 2014 року», – сказано у відповіді.

Речниця наголосила, що «казахстанській стороні будуть зроблені відповідні демарші».

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що не називає анексією події, які відбулися в Криму в 2014 році, коли Росія заявила про «приєднання» українського півострова до своєї території. Про це він сказав в інтерв’ю Deutsche Welle.

«Ми не називаємо те, що сталося в Криму, анексією. Те, що сталося, те сталося. Анексія – це занадто важке слово стосовно Криму», – зазначив президент Казахстану.

Після анексії Криму Росією в 2014 році МЗС Казахстану в своїй заяві відзначило, що «Казахстан знову підкреслює свою прихильність фундаментальним принципам міжнародного права відповідно до Статуту ООН» і, що в Казахстані «з розумінням ставляться до рішення Російської Федерації в умовах, що склалися».

Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.