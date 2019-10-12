Назарбаєв: у Казахстані немає двовладдя, хоча Токаєв «консультується» з експрезидентом

Колишній президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв в інтерв’ю державному телебаченню заперечив існування двовладдя в країні, хоча визнав, що чинний президент Касим-Жомарт Токаєв «консультується» з ним.

За словами Назарбаєва, оприлюдненими телеканалом «Хабар» 11 жовтня, чутки були запущені людьми, які не хочуть стабільності в Казахстані». Він додав, що Казахстан «є унітарною державою з президентською системою правління».

Останніми місяцями в Казахстані спостерігається хвиля несанкціонованих протестів через політичну стагнацію в країні і те, що демонстранти вважають посиленням впливу Китаю. Результатом протестів є арешти та посилення вже й без того жорстких заходів безпеки.

Частина мітингів організовані забороненою партією «Демократичний вибір», керівником якої є вигнанець Мухтар Аблязов, що живе у Франції. Суди в Казахстані заочно засудили Аблязова за вбивство та за іншими серйозними звинуваченнями, також Росія й Україна розшукують колишнього високопосадовця за підозрою в розкраданні мільярдів доларів активів.

Міністерство внутрішніх справ Казахстану заявило у вересні, що, попри неодноразові попередження, деякі громадяни стали жертвою «провокаційних закликів забороненої екстремістської організації».

79-річний Назарбаєв, який розпочинав правління ще в радянському Казахстані, у березні 2019 року змінив президентство на менш помітну, але надзвичайно впливову роль, запропонувавши обрати своїм наступником прем’єр-міністра та ексдипломата Касима-Жомарта Токаєва. Офіційна посада експрезидента нині – голова Ради безпеки, він також очолює владну партію «Нур Отан».