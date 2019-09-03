У Казахстані протести, від Токаєва вимагають не їхати з візитом до Китаю

Сотні протестувальників у місті Жанаозен на південному заході Казахстану 3 вересня вже другий день вимагають, щоб президент країни Касим-Жомарт Токаєв скасував свій майбутній візит до Китаю. Демонстранти вважають, що Казахстан має відмовитися від намірів побудувати 55 промислових об'єктів за фінансової допомоги Китаю та перестати приймати позики від Пекіна. Вони закликали громадян інших міст країни розпочати аналогічні акції протесту 4 вересня. Частина протестувальників також вимагає «повного очищення казахстанських силових структур від корупції».

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв планує 11 вересня прибути з офіційним дводенним візитом до Пекіна.

Жанаозен – місто з розвинутою нафтовою промисловістю, де в грудні 2011 року поліція застрелила щонайменше 16 людей під час акцій протесту.

Антикитайські настрої в Казахстані зростають в останні місяці на тлі повідомлень про становище корінних етнічних груп, включно із казахами, у північно-західному регіоні Китаю Сінцзяні. Торік ООН заявила, що приблизно 1 мільйон етнічних уйгурів та інших переважно мусульманських корінних жителів регіону Сінцзян утримується в закладах, названих «контртерористичними центрами».