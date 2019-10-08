Лавров прибув із дводенним візитом до Казахстану

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 8 жовтня розпочав дводенний візит до Казахстану, де планує зустрітися з президентом країни Касимом-Жомартом Токаєвим. Лавров також проведе переговори зі своїм колегою Мухтаром Тлеуберді.

«Міністри закордонних справ обговорять ключові питання казахстансько-російської співпраці, спільних дій у рамках міжнародних організацій та взаємодії країн з регіональними об’єднаннями», – заявив речник МЗС Казахстану.

Серед організацій, де Казахстан часто має спільну позицію з Росією – ООН, Співдружність незалежних держав (СНД), Євразійський економічний союз (ЄврАзЕС), Організація договору колективної безпеки (ОДКБ), Шанхайська організація співпраці (ШОС) та Конференція з заходів взаємодії та зміцнення довіри в Азії.