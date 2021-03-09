Зеленський заявив про підготовку зустрічі у «нормандському форматі»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч лідерів «нормандської четвірки» готується, але якщо вона не відбудеться, то він готовий зустрічатися з кожним із них окремо.

«Я знайду формат, коли зустрінуся з кожним із цих лідерів «нормандської четвірки». Як кажуть, якщо гора не йде до Магомета, то нічого страшного – значить, я зустрінуся з кожним окремо», – зазначив Зеленський під час виступу на форумі «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм».

Коли саме має відбутися зустріч лідерів «нормандської четвірки», про підготовку до якої йдеться, Зеленський не уточнив.

У лютому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив, яких зусиль докладає Росія для зриву мирного процесу щодо окупованої частини Донбасу, зокрема в так званому «нормандському форматі», що об’єднує Німеччину, Францію, Україну і Росію.

Востаннє самі лідери «нормандської четвірки» – керівники України, Німеччини, Франції і Росії – проводили зустріч 9 грудня 2019 року в Парижі. Відтоді через коронавірусну пандемію контакти перейшли в онлайн-режим, але Росія відмовляється від проведення нового саміту навіть таким чином. Тим часом у «нормандському» форматі час від часу відбуваються тільки зустрічі політичних радників керівників, але через позицію Росії вони теж практично не дають конкретних результатів.