Що може втратити українська бойова авіація?

Скільки людей пішло за останнім часом і які проблеми, як вважають самі військові, найважливіше вирішити?

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