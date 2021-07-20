Що може втратити українська бойова авіація?

Скільки людей пішло за останнім часом і які проблеми, як вважають самі військові, найважливіше вирішити?
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Скільки людей пішло за останнім часом і які проблеми, як вважають самі військові, найважливіше вирішити?
Всі випуски телепроекту «Донбас Реалії» на YouTube
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.
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