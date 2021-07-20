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Що може втратити українська бойова авіація?

Що може втратити українська бойова авіація?
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Що може втратити українська бойова авіація?

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Військові льотчики масово йдуть з української армії. Ми поспілкувалися і з тими, хто служить, і з тими, хто вже звільнився, щоб розібратися – чому це відбувається?

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Скільки людей пішло за останнім часом і які проблеми, як вважають самі військові, найважливіше вирішити?

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