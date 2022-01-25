Львів’яни вчаться стріляти: вишкіл розпочався із комунальників і чиновників міськради

ЛЬВІВ ‒ Для працівників стратегічних підприємств Львова розпочали військовий вишкіл. Львів’ян вчать стріляти з різних видів зброї учасники АТО і засновники стрілецького клубу «Карабін».

Міська влада Львова розробляє програму підготовки львівської громади до національного спротиву згідно із законом про Територіальну оборону у разі розгортання повномасштабних військових дій на території України

На навчальний полігон стрілецького клубу «Карабін», що майже за 40 км від Львова, приїхали працівники комунальних підприємств Львова і чиновники Львівської міськради. Для них провели спершу інструктаж, як правильно поводитися із зброєю.

Керуюча справами виконавчого комітету Львівської міськради Наталія Алєксєєва стріляла вперше і вийшло краще багатьох колег-чоловіків.

Як пояснюють військовослужбовці, жінки ставляться більш серйозно до зброї, почуваються більш розслаблено, натомість чоловіки, взявши до рук карабін чи пістолет, більш напружені.

Перший раз тримаю зброю в руках

«Думаю, що мені просто пощастило. Перший раз тримаю зброю в руках. Це, як гру сприймаю, але може бути така реальність. Вітер, сніг, мороз, польові умови, руки змерзли. Щоб впевнено почуватись, потрібні систематичні навчання, бо це навички», ‒ каже Наталія Алєксєєва.

Учасники бойових дій на Донбасі вчать стріляти львів’ян із трьох видів зброї ‒ чеського пістолета, нарізного та болтового карабінів. Тобто, вчаться стріляти з реальної зброї у польових умовах.

Володимир працює військовим інструктором, має бойовий досвід.

Треба готувати людей

«Вчитись треба завжди, ми це бачимо з досвіду 2014 року, а тим більше зараз. Треба готувати людей до проходження служби, виконання своїх обов’язків у територіальній обороні. Паніки немає, бо люди чітко розуміють, що у випадку повномасштабної війни, люди мають свої місії в бойових бригадах або територіальній обороні», ‒ говорить Радіо Свобода Володимир.

За навчання працівників комунальних підприємств і міських чиновників платить місто. Раніше міськрада виділила 100 тисяч гривень для будівництва стрілецького клубу, який заснували ветерани російсько-української війни.

Навики стрільби мають мати всі

«Десантники вклали ці кошти у полігон. Ми з ними домовились про системні, регулярні заняття для працівників комунальних установ, взагалі міських підприємств. Це серйозна річ і має бути нормою для всіх, бо потрібно охороняти і обороняти нашу землю. Ці навики стрільби мають мати всі. На стратегічних підприємствах можуть бути різні диверсійні атаки», ‒ пояснив міський голова Львова Андрій Садовий.

Щотижня у стрілецькому клубі проводитимуть навчання для всіх працівників міських підприємств, а також вони пройдуть курси з надання першої медичної допомоги.

Учасники бойових дій створили стрілецький клуб «Карабін» три роки тому. Тут вишкіл проходять люди, які мають власну зброю (переважно це нарізні мисливські карабіни), вдосконалюють свої навички зі стрільби військовослужбовці. Торік базове навчання поводження зі зброєю учасники АТО провели для близько 400-т школярів.

Стріляти можуть всі

«Ми навчаємо дисциплінам спортивної стрільби і зараз у такий непростий час працюємо над тим, щоб навчити людей безпечному володінню зброєю. За сприяння і міської обласної влад проводимо такий вишкіл, щоб усі могли згадати навички, оволодіти новими. Стріляти можуть всі, незалежно від віку і статі. Якщо людина хоче навчитися стріляти вона навчиться. Моя донька стріляє із 7 років», ‒ каже Ігор Крупа, інструктор стрілецького клубу «Карабін».

Багато працівників комунальних підприємств Львова говорили про те, що востаннє тримали зброю ще, коли служили у війську. А це було 10-20 років тому. Але неодмінно планують пройти весь вишкіл. Хоч не панікують, але хочуть знати, як правильно поводитись із зброєю, бо, можливо, доведеться захищати себе, свою родину, своє місто, свою країну.