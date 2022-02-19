Прем’єр Чехії: єдність і безкомпромісність є найкращим способом стримати агресію Росії

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що найкращим способом стримати Росію від агресії, є показати їй безкомпромісність і єдність, коли йдеться про головні цінності міжнародного права. Фіала сказав про це у відеозверненні на своїй сторінці у фейсбуці 19 лютого.

За його словами, Чехія в останні роки має «унікальний досвід із тим, на жаль, як Росія проводить на нашій території інтенсивні дезінформаційні війни, якими намагається підірвати приналежність наших громадян до чеської демократичної держави».

«З боку Росії знову з’являється спроба впливати на політичний і безпековий порядок в Європі», – наголосив прем’єр Чехії.

За словами Фіали, «Україна віддалена всього лиш на 300 кілометрів від наших кордонів, у нас живе і працює багато українців. Нинішній українсько-російський конфлікт матиме без сумніву вплив і на Чехію».

Як наголосив чеський прем’єр, це все робить Чехію «дуже чутливою щодо ставлення Росії до України, до всього простору східної й центральної Європи».

«Ми хочемо, щоб Європа вирішувала цю ситуацію дипломатичним і мирним шляхом, – зауважив Петр Фіала. – Всі усвідомлюють ризик..., якщо ми не зуміємо цю ситуацію вирішити спільно, рішуче, безперечно».

Попри заяви російського Міноборони про те, що частина військ після навчань повертаються на свої бази, США і НАТО заявили, що не бачать відведення російських військ від кордону з Україною, і що загроза нападу зберігається.​

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Київ бачить лише невелику ротацію російських військовослужбовців, але відведення підрозділів не фіксується.

Розвідка США вважає заяви російського Міноборони про відведення військ від кордону з Україною навмисним обманом, «хитрістю», спрямованою на те, щоб ввести в оману Сполучені Штати Америки й інші держави, написало видання The Washington Post 18 лютого із посиланням на чотирьох американських посадовців.

Президент США Джо Байден вважає, що російський лідер Володимир Путін уже ухвалив рішення про нову масштабну агресію проти України. Про це він заявив у Білому домі 18 лютого, відповідаючи на пряме запитання журналіста про це.

«На цей момент я думаю, що він ухвалив таке рішення, я маю підстави так говорити», – сказав американський президент.